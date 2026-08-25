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Han Zheng, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Doval ile Beijing'de Görüştü

Han Zheng, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Doval ile Beijing'de Görüştü
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BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in başkenti Beijing'de Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Çin-Hindistan sınır meselesi Özel Temsilcisi Ajit Doval ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in başkenti Beijing'de Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Çin-Hindistan sınır meselesi Özel Temsilcisi Ajit Doval ile bir araya geldi.

Han, salı günkü görüşmede, Çin ve Hindistan'ın ikili ilişkileri stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlendirip ele alması ve iki ülke liderinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek üzere birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Han, iki tarafın karşılıklı stratejik güveni artırması, işbirliği potansiyelinden yararlanması, çok taraflı platformlarda yakın koordinasyonu sürdürmesi, farklılıkları uygun şekilde yönetmesi ve Çin-Hindistan ilişkilerinin sürekli ve istikrarlı gelişimini teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Doval ise dünyanın en kalabalık ve en hızlı büyüyen iki büyük ekonomisi olan Hindistan ve Çin'in tarihi bir işbirliği fırsatına sahip olduğunu belirtti. Doval, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek, sınır meselesini uygun şekilde ele almak ve ikili ilişkilerde yeni ilerlemeler kaydetmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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