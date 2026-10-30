Çin Cumhurbaşkanı Xi, Toledo'daki tren kazası için İspanya Kralı'na taziye iletti

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Toledo'daki tren kazası için İspanya Kralı'na taziye ilettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İspanya'nın Toledo kentindeki ölümcül tren kazası nedeniyle İspanya Kralı 6. Felipe'ye taziye mesajı gönderdi. Xi, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaza için büyük üzüntü duyduğunu belirterek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İspanya'nın Toledo kentinde meydana gelen ölümcül tren kazası nedeniyle İspanya Kralı 6. Felipe'ye taziye mesajı gönderdi.
Xi perşembe günkü mesajında, kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını öğrenmekten büyük üzüntü duyduğunu belirterek Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerini ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini sundu.
Çin Başbakanı Li Qiang da aynı gün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e taziyelerini iletti.
Kaynak: Xinhua
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