Çin Cumhurbaşkanı Xi, Toledo'daki tren kazası için İspanya Kralı'na taziye iletti

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BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İspanya'nın Toledo kentinde meydana gelen ölümcül tren kazası nedeniyle İspanya Kralı 6. Felipe'ye taziye mesajı gönderdi.

Xi perşembe günkü mesajında, kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını öğrenmekten büyük üzüntü duyduğunu belirterek Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerini ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini sundu.

Çin Başbakanı Li Qiang da aynı gün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e taziyelerini iletti.

Kaynak: Xinhua