Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Toledo'daki tren kazası için İspanya Kralı'na taziye iletti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İspanya'nın Toledo kentindeki ölümcül tren kazası nedeniyle İspanya Kralı 6. Felipe'ye taziye mesajı gönderdi. Xi, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaza için büyük üzüntü duyduğunu belirterek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İspanya'nın Toledo kentinde meydana gelen ölümcül tren kazası nedeniyle İspanya Kralı 6. Felipe'ye taziye mesajı gönderdi.

Xi perşembe günkü mesajında, kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını öğrenmekten büyük üzüntü duyduğunu belirterek Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerini ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini sundu.

Çin Başbakanı Li Qiang da aynı gün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e taziyelerini iletti.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 71 sitede yayınlandı.
Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu

Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç

7 kayıp kadını arayan polis içeriye daldı! Evden çıkanlar kan dondurdu
'3 günlük stok yapın' çağrısı ülkeyi karıştırdı: Rafları boşaltan İngilizler en çok tuvalet kağıdı stokladı!

Korkutan uyarı sonrası tüketim çıldırdı! En çok o ürün stoklandı
Anne ve babasını öldürmekle suçlanıyor! Mahkemeye böyle getirildi

Mahkemeye böyle getirildi! Suçlama korkunç
Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni

Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni
Trump gazetecinin sorusuna sinirlendi: Berbat görünüyorsun, biraz kilo ver

Soruyu duyunca sinirden deliye döndü
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı

Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı!
MİT'ten Afganistan'da DEAŞ'a operasyon! Uğur Bahadır yakalandı

MİT'ten 4 bin kilometre öteye operasyon! Kıskıvrak yakalandı