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SHENZHEN, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen Çin-Rusya-ABD zirvesinin olumlu, yapıcı ve verimli geçtiğini söyledi.

Xi perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği üçlü zirvenin ardından, üç lider tarafından varılan temel mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Xi, tüm tarafların dünya barışının korunması görüşünü paylaştığını ve zorluklarla elde edilen barışa sahip çıkılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu ifade etti.

Xi, üç ülkenin zirvede varılan mutabakatı hayata geçirmesi, iletişimi sürekli güçlendirmesi, işbirliği yoluyla barışı teşvik etmesi ve daha iyi bir dünya inşa etmek için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua