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Peng Liyuan, Kırgızistan'da ŞİÖ Zirvesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı

Peng Liyuan, Kırgızistan'da ŞİÖ Zirvesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in eşi Peng Liyuan, 2026 Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Kırgızistan'da bulunan liderlerin eşleriyle bir araya geldi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Caparova'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Kırgız etnik kültürü sergisi gezildi ve performans izlendi. Peng, sanatçıları Çin'e davet ederek iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin güçlenmesi temennisinde bulundu.

BİŞKEK, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in eşi Peng Liyuan, 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılan liderlerin eşleri için Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe iştirak etti.

Caparova, salı sabahı etkinliğin düzenlendiği Ala Arça Devlet Konukevi'ne gelen Peng'i samimi şekilde karşıladı. Kırgızistan'ın etnik kültürüne ilişkin sergiyi gezip grup fotoğrafı çektiren ülke liderlerinin eşleri daha sonra Enesai Kabulevi'nde sahnelenen performansı izledi.

Performansın muhteşem olduğunu belirten Peng, sanatçıların yeteneklerinden övgüyle bahsetti. Kırgız sanatçıları Çin'e davet eden Peng, sanatçıların Çin'de de performanslar sergileyerek Çinli izleyicilerin Kırgızistan'ın zengin etnik kültürünü daha yakından tanımasına ve iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin güçlenmesine katkıda bulunmasından memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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