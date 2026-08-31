Acı Habere Dayanamadı: Oğlunun Ardından Babası da Öldü

Denizli'de dün gece saatlerinde ağaca çarparak kaza yapan otomobil sürücüsü genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. oğlunun vefat haberini alan baba ise kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada Asım Ayyıldız (29) idaresindeki 20 BP 810 plakalı otomobil ile kaza yaptı. Asım Ayyıldız idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç, kontrolden çıktı. ilk olarak kaldırıma çarpan otomobil, ardından bir ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarılan Asım Ayyıldız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Oğlunu vefat haberine dayanamayan baba da hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Asım Ayyıldız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oğlunun vefat haberini alan baba İsmail Ayyıldız ise acılı habere dayanamadı. Oğlu Asım Ayyıldız'ın vefat haberini alan acılı baba İsmail Ayyıldız, kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren İsmail Ayyıldız'dan da acılı haber geldi. Baba İsmail Ayyıldız'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı