Haberler

Acı Habere Dayanamadı: Oğlunun Ardından Babası da Öldü

Acı Habere Dayanamadı: Oğlunun Ardından Babası da Öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli’de dün gece saatlerinde ağaca çarparak kaza yapan otomobil sürücüsü genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Denizli'de dün gece saatlerinde ağaca çarparak kaza yapan otomobil sürücüsü genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. oğlunun vefat haberini alan baba ise kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada Asım Ayyıldız (29) idaresindeki 20 BP 810 plakalı otomobil ile kaza yaptı. Asım Ayyıldız idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç, kontrolden çıktı. ilk olarak kaldırıma çarpan otomobil, ardından bir ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarılan Asım Ayyıldız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Oğlunu vefat haberine dayanamayan baba da hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Asım Ayyıldız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oğlunun vefat haberini alan baba İsmail Ayyıldız ise acılı habere dayanamadı. Oğlu Asım Ayyıldız'ın vefat haberini alan acılı baba İsmail Ayyıldız, kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren İsmail Ayyıldız'dan da acılı haber geldi. Baba İsmail Ayyıldız'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı

Girne'deki gemi faciasında hesap vakti! Mahkeme hiçbirine acımadı
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek

Rahat durmaya niyeti yok! Türkiye karşıtı ülkeye kalkan oldular
Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Vatandaşlar Bakan Çiftçi'yi etiketliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Herkes Bakan Çiftçi'yi etiketliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Cep telefonuyla kayıt alan kişiyi hemen uyardılar

Görüntü Türkiye'den! Telefonla kayıt alan kişiyi hemen uyardılar
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi

Uygun fiyatlı Togg! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Gemi faciasını fırsata çevirdiler! Uçak bileti fiyatlarını görenler isyan etti

Fırsatçılar bu görüntüden bile utanmadı: Hepimize yazıklar olsun
Kazmayı vurduğu yerden hazine fışkırdı! Tam 700 parça

Kazmayı vurduğu yerden hazine fışkırdı! Tam 700 parça
Sauna yangınında ölen 3 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Batman’da spor salonu yangınında hayatını kaybeden 3 kadın defnedildi
Menajeri tutuklanan Manifest gözyaşlarını tutamadı! Son konser iddiası

Menajeri tutuklanan Manifest’ten son konser! Gözyaşlarını tutamadılar
Sancaktepe'de milli antrenör cinayetinde 3 zanlı adliyede

Sancaktepe'de milli antrenör cinayetinde 3 zanlı adliyede