Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'den Myanmar'a Deprem Taziyesi

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, cuma günü meydana gelen büyük depremin ardından Myanmar lideri Min Aung Hlaing'e taziye mesajı gönderdi.

Xi, cumartesi günü gönderdiği mesajında Myanmar'da meydana gelen şiddetli depremin ağır can kaybı ve maddi hasara neden olması karşısında derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenler için taziyelerini bildiren Xi, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yararlılara ve afetten etkilenen insanlara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Xi, Çin ve Myanmar'ın iyi günde kötü günde birliktelik sergileyen ortak geleceğe sahip bir topluluk olduğunu ve iki halk arasında güçlü bir kardeşlik bağı bulunduğunu vurguladı.

Xi ayrıca yardım sağlamaya ve felaketin yaralarının sarılmasına ve evlerin bir an önce yeniden inşa edilmesine destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Çin Başbakanı Li Qiang da aynı gün Min Aung Hlaing'e deprem dolayısıyla taziye dileklerini iletti.