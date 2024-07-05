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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Belarus İlişkilerinin Gelişmeye Devam Edeceğine İnanıyor

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Xi Jinping, iki ülkenin ortak çabaları sayesinde Çin-Belarus ilişkilerinin sağlıklı şekilde ve büyük atılımlarla gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti. Xi, Perşembe günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmesinde bu açıklamayı yaptı.

Xi, bu yıl iki ülke arasında her düzeyde yakın temaslar kurulduğunu ve iki tarafın vardığı mutabakatın etkin şekilde hayata geçirildiğini belirtti.

ASTANA, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, iki ülkenin ortak çabaları sayesinde Çin- Belarus ilişkilerinin sağlıklı şekilde ve büyük atılımlarla gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Xi, Perşembe günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesi çerçevesinde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmesinde söz konusu açıklamayı yaptı.

Belarus'u örgüte resmen katılımından dolayı tebrik eden Xi, Lukaşenko'nun 2023 yılında Çin'i iki kez ziyaret ettiğini ve bu ziyaretler sırasında Çin-Belarus her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığının gelişimi için birlikte yeni bir plan çizdiklerini hatırlattı.

Xi, bu yıl iki ülke arasında her düzeyde yakın temaslar kurulduğunu ve iki tarafın vardığı mutabakatın etkin şekilde hayata geçirildiğini belirtti.

Lukaşenko ise Belarus'un örgüte resmen katılmasını destekleyen Çin'e teşekkür ederek, Shanghai İşbirliği Örgütü dönem başkanlığını devralması dolayısıyla da Çin'i tebrik etti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Şeref Kıtası'nın Çarşamba günü Belarus'ta gerçekleştirdiği merasimden duyduğu memnuniyeti dile getiren Lukaşenko, bunun iki ülke arasındaki dostluğun bir başka göstergesi olduğuna işaret etti.

Xi tarafından önerilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin yanı sıra Ukrayna krizinin siyasi çözümüne ilişkin olarak Çin ve Brezilya tarafından ortaklaşa önerilen altı maddelik mutabakatı da desteklediklerini belirten Lukaşenko, Çin ile ikili ve çok taraflı koordinasyonu daha da güçlendirmek için sabırsızlandıklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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