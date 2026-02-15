Albüm: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin Halkının Yeni Yılını Kutladı

BEİJİNG, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de düzenlenen Bahar Bayramı resepsiyonunda Çin Yeni Yılı'nı kutladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, cumartesi günü Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi adına yurt içi ve yurt dışındaki tüm Çinlilerin Bahar Bayramı'nı kutladı.

Çin Başbakanı Li Qiang'ın başkanlık ettiği resepsiyona üst düzey yetkililer Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi ve Han Zheng de katıldı.