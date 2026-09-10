Çin Cumhurbaşkanı Xi, Hindistan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacak
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BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 12-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 18. BRICS Zirvesi'ne katılacak.
BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 12-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 18. BRICS Zirvesi'ne katılacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ziyaretin Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua