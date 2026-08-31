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Xi Jinping: Heyelan Felaketinde Tüm Arama Çalışmaları Sürüyor

Xi Jinping: Heyelan Felaketinde Tüm Arama Çalışmaları Sürüyor
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Xizang'da meydana gelen heyelan felaketinin ardından kayıp Çin vatandaşları ve yabancılar için tüm çabaların gösterildiğini açıkladı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde, afetzedelerin tahliyesi, yaralıların tedavisi ve ikincil afet önlemlerinin alındığını belirtti. Ayrıca Nepal'e kurtarma ekipleri ve acil yardım gönderildiğini, taziyeler için teşekkür etti.

BİŞKEK, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen heyelan felaketinin ardından kendilerinden haber alınamayan Çin vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilere yönelik arama çalışmaları için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.

Xi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile pazartesi günü Bişkek'te gerçekleştirdiği görüşmede, afetten etkilenen kişilerin başka yerlere nakledilip yeniden yerleştirilmesi, yaralılara tıbbi tedavi sağlanması ve ikincil afetlerin önlenmesi için gerekli tüm önlemleri de aldıklarını belirtti.

Nepal'e de kurtarma ekipleri gönderdiklerini ve acil yardım sağladıklarını kaydeden Xi, afetin ardından taziyelerini ileten Caparov'a ülkesi adına teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Xinhua
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