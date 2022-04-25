Fransa Macron'la 5 yıl daha dedi! Asya'dan ilk tebrik Çin Lideri Xi Jinping'den geldi
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Emmanuel Macron'a bir tebrik mesajı gönderdi. Xi Jinping yaptığı açıklamaların devamında iki ülkenin stratejik ortaklığının devam edeceğini belirterek Fransa ve Çin'in dünyanın barışına katkı sağladığını belirtti.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü, yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Emmanuel Macron'a bir tebrik mesajı gönderdi. Xi mesajında, son beş yılda Çin-Fransa kapsamlı stratejik ortaklığının iki liderin rehberliğinde yüksek düzeyde gelişme kaydettiği belirtti.
Xi, iki ülkenin çeşitli alanlarda uygulamalı işbirliğini derinleştirmeyi sürdürdüğünü, Kovid-19 pandemisi ile omuz omuza mücadele ettiğini, çok taraflılık ve iyileştirilmiş küresel yönetişimi birlikte desteklediğini, ikili ilişkilerin gelişmesine yeni bir ivme kazandırdığını ve dünya barışı, istikrarı ve refahına yeni katkılarda bulunduğunu kaydetti.
Sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,2'sini alırken, rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen ise yüzde 41,8'de kaldı.
Yasama seçimi için mücadele vereceğini kaydeden Le Pen, "Bu akşam yasama seçimlerinin büyük seçim savaşını başlatıyoruz. Bu savaşı Jordan Bardella ile yapacağım. Ulusal Cephe, nereden gelirse gelsin, Emmanuel Macron'un politikalarına karşı bir araya gelmek isteyen herkesi birleştirmek için çalışacak" ifadelerini kullandı.