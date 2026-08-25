Haberler

Xi Jinping, Bangladeş'in Yeni Cumhurbaşkanı Alamgir'i Kutladı

Xi Jinping, Bangladeş'in Yeni Cumhurbaşkanı Alamgir'i Kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bangladeş Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Mirza Fahrul İslam Alamgir'e kutlama mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bangladeş Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Mirza Fahrul İslam Alamgir'e kutlama mesajı gönderdi.

Xi pazartesi günkü mesajında, Çin ve Bangladeş'in geleneksel bir dostluğa sahip komşu ülkeler olduğunu söyledi.

Diplomatik ilişkilerin 51 yıl önce kurulmasından bu yana iki ülkenin karşılıklı saygı ve eşitliği gözettiğini vurgulayan Xi, tarafların kendi temel çıkarları ve önemli meselelerinde birbirini desteklediğini ve modernleşme yolunda birlikte ilerlediğini ifade etti. Xi, ikili ilişkilerin hızla değişen uluslararası konjonktür karşısında başarılı bir sınav verdiğini belirtti.

Çin-Bangladeş ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini belirten Xi, iki halka daha fazla fayda sağlamak amacıyla geleneksel dostluğu sürdürmek, stratejik iletişimi güçlendirmek, yüksek nitelikli Kuşak ve Yol işbirliğini geliştirmek, her alanda etkileşim ve işbirliğini derinleştirmek ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip Çin-Bangladeş toplumunun inşasını daha sağlam temellere oturtmak üzere Alamgir ile çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Xinhua
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Devletin malına çökmeye çalışan haramilerin rezil diyalogları
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün

Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün
Sır gibi olay! Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu

Yeğenine gitti, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
Bitcoin 81 bin doları aştı: Analistler ikiye bölündü

Bitcoin 81 bin doları aştı: Analistler ikiye bölündü
ABD'nin kararına Şara'dan videolu teşekkür

ABD'nin kararına Şara'dan videolu teşekkür: Zincirler çözüldü
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı

Beklenen hesap yapıldı! İşte memurun cebine girecek para

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, Diego Carlos için yolun sonu

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Para var ama ölçü yok! Masasına çağırdığı kadın için gazinonun stoklarını tüketti

Para var ama ölçü yok! Gazinodaki kadın için tüm stokları tüketti