Xi Jinping, Bangladeş'in Yeni Cumhurbaşkanı Alamgir'i Kutladı

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bangladeş Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Mirza Fahrul İslam Alamgir'e kutlama mesajı gönderdi.

Xi pazartesi günkü mesajında, Çin ve Bangladeş'in geleneksel bir dostluğa sahip komşu ülkeler olduğunu söyledi.

Diplomatik ilişkilerin 51 yıl önce kurulmasından bu yana iki ülkenin karşılıklı saygı ve eşitliği gözettiğini vurgulayan Xi, tarafların kendi temel çıkarları ve önemli meselelerinde birbirini desteklediğini ve modernleşme yolunda birlikte ilerlediğini ifade etti. Xi, ikili ilişkilerin hızla değişen uluslararası konjonktür karşısında başarılı bir sınav verdiğini belirtti.

Çin-Bangladeş ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini belirten Xi, iki halka daha fazla fayda sağlamak amacıyla geleneksel dostluğu sürdürmek, stratejik iletişimi güçlendirmek, yüksek nitelikli Kuşak ve Yol işbirliğini geliştirmek, her alanda etkileşim ve işbirliğini derinleştirmek ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip Çin-Bangladeş toplumunun inşasını daha sağlam temellere oturtmak üzere Alamgir ile çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Xinhua