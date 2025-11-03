Çin Cumhurbaşkanı'nın Temsilcisi Mısır'da Büyük Mısır Müzesi'nin Açılış Törenine Katıldı

KAHİRE, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi Sun Yeli, Mısır hükümetinin daveti üzerine başkent Kahire'de Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, cumartesi günü tören öncesinde Sun ile kısa bir görüşme yaptı.

Aynı zamanda Çin Kültür ve Turizm Bakanı olan Sun, Sisi'ye Xi'nin içten selamlarını iletti ve Xi'nin kutlama mektubunu sundu. Çin-Mısır ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiklerini söyleyen Sun, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın anlamını sürekli geliştirmek üzere iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, tatbiki işbirliğini ilerletmek ve halklar arası ve kültürel etkileşimi geliştirmek için Mısır ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sisi ise Sun'dan Xi'ye içten selamlarını iletmesini istedi ve müzenin açılışı dolayısıyla kutlama mesajı gönderen ve törene özel temsilcisini yollayan Xi'ye teşekkür etti. Sisi, çeşitli alanlarda Çin ile etkileşimleri ve işbirliğini derinleştirmeye ve ikili ilişkilerin daha da gelişmesini teşvik etmeye istekli olduklarını vurguladı.