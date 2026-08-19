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Çin, Chang'e-7 Ay Keşif Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor

Çin, Chang'e-7 Ay Keşif Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor
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Çin, Chang'e-7 keşif aracını Ay'a göndermek için hazırlıklarını sürdürüyor. Araç ve Uzun Yürüyüş-5 Y14 roketi, Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na nakledildi. Görev kapsamında Ay'ın güney kutbunda yüksek hassasiyetli yumuşak iniş, mekanik hareket ve sürekli gölgede kalan kraterlerin keşfi gibi kritik teknolojilerde atılım hedefleniyor. Fırlatma öncesi testler ve yakıt dolumu planlandığı gibi gerçekleştirilecek.

WENCHANG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Chang'e-7 keşif aracını uygun bir zamanda Ay'a göndermeyi planlıyor.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın açıklamasına göre, Chang'e-7 keşif aracı ve Uzun Yürüyüş-5 Y14 taşıyıcı roketinden oluşan kombinasyon, çarşamba günü ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na dikey olarak nakledildi.

Ay keşif aracı nisan, roket ise temmuz ayında fırlatma sahasına nakledilmişti. Fırlatma sahasına nakledilen uzay araçlarının montaj ve test süreçleri de tamamlandı. Tüm tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğunu belirten kurum, fırlatma öncesi işlev kontrollerinin, ortak testlerin ve yakıt dolumunun planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Chang'e-7 görevi kapsamında Ay yüzeyine yüksek hassasiyetli yumuşak iniş, mekanik ayaklarla hareket, zıplama ve sürekli gölgede kalan kraterlerin keşfi gibi birçok kritik teknolojide atılım gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Görevde, Ay'ın güney kutbunda çevre ve kaynak araştırmaları yürütmek amacıyla yörüngeden gözlem, iniş, yüzeyde hareket ve zıplamayı kapsayan kapsamlı bir keşif yöntemi kullanılacak. Ajans, bazı bilimsel deneylerin uluslararası işbirliği kapsamında yürütüleceğini de belirtti.

Kaynak: Xinhua
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