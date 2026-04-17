Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, Japonya'daki Vatandaşlarına Yönelik Güvenlik Uyarısı Yayımladı

TOKYO, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, Japonya'da kamu güvenliği ortamının kötüleştiği uyarısında bulunarak ülkedeki Çin vatandaşlarına dikkatli olmaları ve önlem almaları çağrısı yaptı.

Büyükelçilik, cuma günü yayımladığı güvenlik uyarısında, Japonya Ulusal Polis Teşkilatı verilerine göre son yıllarda ülkede işlenen suçlarda istikrarlı artış görüldüğünü belirtti. Buna göre, 2021'de 568.000 olan şüpheli suç vakası sayısının 2025'te 774.000'e yükseldiği, cinayet, gasp, kundaklama, insan ticareti ve cinsel saldırı gibi ağır suçların ise aynı dönemde yüzde 71 artarak 8.821'den 15.086'ya çıktığı ifade edildi.

Son dönemde Çin vatandaşlarına yönelik bazı olaylar yaşandığını kaydeden büyükelçilik, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nde görevli bir askerin bir duvarı aşarak elinde bıçakla büyükelçiliğe zorla girdiğini ve bir maraton etkinliğinde sağ görüşlü kişilerin Çinli seyircileri taciz ettiği yönündeki haberleri hatırlattı. Ayrıca Tokyo sokaklarında Çinli öğrencilerin kasten çarpma eylemlerine maruz kaldığı, Hokkaido'da ise Hong Konglu bir turistin saldırıya uğradığı belirtildi.

Büyükelçilik, söz konusu vakaların Japonya'da aşırı sağcı faaliyetlerin artışına, Çin vatandaşlarını hedef alan ayrımcı olaylardaki yükselişe ve ülkedeki Çin vatandaşları açısından güvenlik risklerinin büyüdüğüne işaret ettiğini bildirdi.

Ülkedeki Çin vatandaşlarına kişisel güvenlik konusunda daha dikkatli olmaları, önleyici tedbirler almaları ve mümkün olduğunca tek başlarına seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulunan büyükelçilik, kamu güvenliğinin zayıf olduğu veya yaya trafiğinin yoğun bulunduğu bölgelerden uzak durulmasını tavsiye etti.

Büyükelçilik ayrıca, taciz veya provokasyonla karşılaşılması halinde kişisel güvenliğe öncelik verilmesi, sakin kalınması, çatışmadan kaçınılması, delillerin muhafaza edilmesi, olayın derhal yerel polise bildirilmesi ve Çin'in diplomatik temsilciliklerinden yardım talep edilmesi yönünde önerilerde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun de cuma günkü olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, Japonya'daki Çin diplomatik misyonlarını hedef alan taciz ve provokasyonların sürdüğünü belirterek, Japonya'ya bu olayları kapsamlı şekilde soruşturma ve gerekli önlemleri alma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua