Çin, 2026-2030'da Beyin-Bilgisayar Arayüzlü Rehabilitasyon Cihazlarını Teşvik Edecek

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Engelliler Federasyonu Başkanı Zhou Changkui, 2026-2030 döneminde cerrahi müdahale gerektirmeyen beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisiyle entegre akıllı rehabilitasyon cihazları için uygulama senaryolarını teşvik edeceklerini belirtti. Zhou, bu adımla engelli bireylerin rehabilitasyon eğitiminin destekleneceğini ifade etti.

Zhou, ülkenin 15. Beş Yıllık Plan dönemindeki (2026-2030) engellileri koruma ve kalkındırma planının tanıtıldığı pazartesi günkü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zhou, işletmelere ve yenilikçi kuruluşlara, ürünlerini test edip geliştirebilmeleri ve iş modellerini kurgulayabilmeleri için uygun saha ortamları sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua