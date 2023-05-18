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Çin Başbakanı, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile Görüştü

Çin Başbakanı, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile Görüştü

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BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü, 17 Mayıs 2023. Çin'e resmi ziyarette bulunan Rahman, Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılacak.

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü, 17 Mayıs 2023.

Çin'e resmi ziyarette bulunan Rahman, Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılacak. (Fotoğraf: Wang Ye/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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