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Çin Başbakanı Pujiang İnovasyon Forumu'na Tebrik Mesajı Gönderdi

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Çin Başbakanı Pujiang İnovasyon Forumu'na Tebrik Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Cumartesi günü Shanghai'daki Pujiangİnovasyon Forumu'na bir tebrik mektubu gönderdi.

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Cumartesi günü Shanghai'daki Pujiang

İnovasyon Forumu'na bir tebrik mektubu gönderdi. Cumartesi günü başlayan "Düşük Karbon: Küresel İnovasyon için Yeni Bir Misyon" temalı forum Salı gününe kadar devam edecek. Li mektupta, düşük karbonlu kalkınmanın dünyanın yeşil geleceği için çok önemli olduğunu ve inovasyonun da bu kalkınmanın itici gücü olduğunu söyledi. Li, dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi Çin'in, tarihte eşi benzeri olmayan ve zorlu çabalar gerektiren modernizasyon sürecinde düşük karbonlu ve yeşil kalkınmayı gerçekleştirme arayışında olduğunu belirtti. Çin'in dışa açılma politikasının altını çizen Li, bunun ilerleme getireceğini, kalkınmayı destekleyeceğini ve yenilikleri teşvik edeceğini kaydetti. Li, dışa açılmanın, zorlukların üstesinden gelmek için kilit bir hamle ve gelecekte ülkenin kalkınması için temel itici güç olacağını söyledi. Li, Çin'in dışa açılma temel politikasına bağlı kalacağını, reformları derinleştireceğini ve üst düzey dışa açılma yoluyla yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik edeceğini, tüm cephelerde küresel işbirliğini güçlendireceğini ve karşılıklı yarar ve kazan-kazan sonuçlar elde etmek için ülkeler arası alışverişi derinleştireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Li Keqiang Shanghai Güncel Haberler

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