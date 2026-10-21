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Çin Başbakanı Li Qiang, 31. olağan toplantı için St. Petersburg'a gitti

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Çin Başbakanı Li Qiang, 31. olağan toplantı için St. Petersburg'a gitti
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Çin Başbakanı Li Qiang, 31. olağan hükümet başkanları toplantısı için St. Petersburg'a gitti. Li, Rusya ile ikili işbirliğini daha derin, somut ve dayanıklı bir yönde ilerletmek için kararlılıkla çalışacaklarını söyledi.

ST. PETERSBURG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ikili işbirliğini daha derin, daha somut ve daha dayanıklı bir yönde ilerletmek için Rusya ile birlikte kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Li, salı günü Çin ve Rusya hükümet başkanları arasında düzenlenlenecek 31. olağan toplantıya katılmak üzere Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in davetiyle St. Petersburg'a gitti.

Kente varışının ardından açıklamalarda bulunan Li, iki tarafın da yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı çerçevesinde yeni ve verimli sonuçlar elde etmek için çaba göstereceğini belirtti.

Li, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejik rehberliğinde iki ülke ilişkilerinin son yıllarda daha sağlam bir zemine oturduğunu ve dayanıklı hale geldiğini söyledi. Li, karşılıklı siyasi güvenin temelinin giderek güçlendiğini, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin daha da sağlamlaştığını ve nesiller boyu süren dostluk bağlarının giderek pekiştiğini ifade etti.

Dünyada yüzyıldır görülmemiş değişimlerin hız kazandığına dikkat çeken Li, bu yıl iki kez bir araya gelen iki ülke liderinin ikili ilişkilerin gelişimine yönelik yeni bir yol haritası belirlediğini hatırlattı.

Li, iki tarafın göstereceği çabaların her iki ülke halkına daha fazla fayda sağlayacağını ve dünya barışı ile kalkınmasına değerli bir istikrar ve öngörülebilirlik kazandıracağını söyledi.

Rusya ziyareti öncesinde resmi ziyaret amacıyla Tacikistan'da bulunan Li, Duşanbe'de düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Devletleri Hükümet Başkanları Konseyi'nin 25. toplantısına katılmıştı.

Kaynak: Xinhua
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