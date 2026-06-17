Çin-Myanmar zirvesi Beijing'de yapıldı
BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang resmi ziyaret için ülkede bulunan Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing ile Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi, 16 Haziran 2026. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)
BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang resmi ziyaret için ülkede bulunan Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing ile Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi, 16 Haziran 2026. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua