Haberler

Çin-Myanmar zirvesi Beijing'de yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang resmi ziyaret için ülkede bulunan Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing ile Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi, 16 Haziran 2026. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang resmi ziyaret için ülkede bulunan Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing ile Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi, 16 Haziran 2026. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Sivas'ta 5 kişi aynı nedenden öldü, kentte alarm verildi

5 kişi aynı nedenden öldü, kentte alarm verildi
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Bunu yapanın vicdanı yok! Deniz kaplumbağasının ayağına kaldırım taşı bağlamışlar

Mavi sularda vahşet: Cani planı böyle bozdular!
Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi ve transfer mesajı

Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması
Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı

Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı

Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı