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Çin'den APEC'e gıda güvenliği çağrısı

Çin'den APEC'e gıda güvenliği çağrısı
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Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Hangzhou'da düzenlenen 11. APEC Gıda Güvenliği Bakanlar Toplantısı'nda, APEC ekonomileriyle işbirliği yaparak daha istikrarlı bir gıda güvenliği sistemi kurmaya hazır olduklarını belirtti. Liu, inovasyon odaklı kalkınma, tarım bilim ve teknolojisi işbirliği ile kesintisiz ticaret akışının önemine vurgu yaptı.

HANGZHOU, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, daha istikrarlı bir gıda güvenliği sistemi inşa etmek üzere tüm Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ekonomileriyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Liu salı günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 11. APEC Gıda Güvenliği Bakanlar Toplantısı'nda açılış konuşması yaptı.

APEC'in küresel gıda güvenliğini korumada hayati rol oynadığına dikkat çeken Liu, APEC ekonomilerine kendi kaynaklarından yararlanarak gıda güvenliğinin temellerini ortaklaşa güçlendirme çağrısında bulundu.

Gıda tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını korumak için inovasyon odaklı kalkınmanın güçlendirilmesi, tarım bilim ve teknolojisi alanında işbirliğinin derinleştirilmesi ve ticaret akışının aksamadan sürdürülmesi gerektiğini belirten Liu, politika alanında gıda güvenliğini sağlamaya yönelik daha güçlü bir sinerji geliştirilmesi gerektiğini de vurguladı.

APEC "Çin Yılı"nın önde gelen etkinliklerinden biri olan toplantıya, 21 APEC ekonomisinden, APEC Sekreterliği'nden ve diğer uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 200 delege katıldı. Toplantıda, gıda güvenliğine yönelik tarımsal ve kırsal kalkınma, teknolojik inovasyon ve dijital tarım konularında politika diyalogları yürütüldü.

Kaynak: Xinhua
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