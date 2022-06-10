Çin-Avrupa Yük Trenleri Kovid-19 Salgını Hafifledikçe Daha da Yoğun Çalışıyor - Haberler

JİNAN, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaleti ile Orta Asya ve Avrupa'daki ülkeler arasında çalışan yük trenleri, Kovid-19 salgınında durumun iyileşmesi sayesinde pek çok bölgede üretim devam ederken daha yoğun hale geliyor.

Çin Demiryolu Jinan Grubu Limited Şirketi'nden Liang Jihe, "İşin, üretimin yeniden başlaması ve artan ihracat talebiyle Çin-Avrupa yük trenlerinin hacmi son dönemde arttı" dedi. Liang, Avrupa ve Orta Asya'ya giden "Qilu" trenlerinin sayısının Nisan ayında bir önceki yıla göre yaşadığı düşüşün ardından güçlü bir şekilde toparlandığını söyledi. "Qilu" trenleri şu an Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki 23 ülkede 54 şehre ulaşıyor.

Shandong Yüksek Hızlı Qilu Avrasya Demiryolu Lojistik Limited Şirketi'nin genel müdür yardımcısı Ma Chunbo, bu yılın ilk beş ayında "Qilu" trenlerinin Shandong eyaletinin merkezi Jinan ile yurtdışı destinasyonları arasında geçen yıla göre yüzde 3,6 artışla 751 sefer gerçekleştirdiğini kaydetti. Ma, "Tanınmış şirketlerin yanı sıra mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler için özelleştirilmiş tren hizmetleri sağlayarak uluslararası lojistik ve endüstriyel zincirlerin dengelenmesine yardımcı olduk" dedi.

Yönetici Li Yiwei'ye göre, yapı kimyasalları ihraç eden yeni kurulmuş bir şirket olan Jinan Maisen New Material, Nisan ayının ortasındaki ilk "seferinden" beri Çin-Avrupa yük trenleri üzerinden Avrupa ülkelerine yapılan beş mal sevkiyatından 3 milyon yuan (yaklaşık 449.000 ABD doları) gelir elde etti. "Çin-Avrupa yük treni hizmeti deniz ve hava taşımacılığıyla karşılaştırıldığında epey hızlı ve makul fiyatlı" diyen Li, yüksek verimliliğin hem Çinli ihracatçıların hem de Avrupalı ithalatçıların sermaye cirosu için faydalı olduğunu da sözlerine ekledi. Ma, Çin-Avrupa yük trenlerinin, Shandong'un ticari işletmelerinin Avrupa'daki işlerini genişletmelerine yardımcı olduğunu belirtti. 2018'de hizmete giren "Qilu" trenleri, Nisan ayının sonu itibarıyla toplam 5.000 sefer yaptı. Sinotrans Jinan Uluslararası Lojistik Limited Şirketi'nin gümrükleme yöneticilerinden Xie Yuan, "Üç-dört yıl önce ihracat çoğunlukla, düşük katma değerli günlük ihtiyaçlar ve giysilerden oluşuyordu" dedi.

Xie, ancak son iki yılda ev aletleri, büyük mekanik ekipman ve lazer oyma makineleri gibi daha yüksek katma değerli ürünlerle birlikte nitelikli tarım ürünlerinin yurtdışına gönderildiğini söyledi. Çin Komünist Partisi Shandong Eyalet Komitesi Parti Okulu'nda ekonomi profesörü olan Liu Ze, "Pandemi koşulları sebebiyle yavaşlayan küresel lojistik ve daralan uluslararası ticarete rağmen 'Qilu' trenleri istikrarlı bir faaliyet göstererek Shandong ile Kuşak ve Yol ülkeleri arasındaki ticari işbirliğini derinleştirdi" dedi.

Xinhua / Güncel