Çin-Avrupa Yük Trenleri Erenhot Limanı'ndan 15.000 Geçiş Sayısını Aştı

Güncelleme:
Çin'in İç Moğolistan bölgesindeki Erenhot Limanı, 2021-2025 Beş Yıllık Plan süresince 15.000'den fazla Çin-Avrupa yük treninin geçişine ev sahipliği yaptı. Liman, yüksek değerli malların sevkiyatında önemli bir role sahip.

HOHHOT, 6 Kasım (Xinhua) -- 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) Çin ile Moğolistan arasındaki en büyük kara limanı olan Erenhot Limanı'ndan geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı an itibarıyla 15.000'i aştı.

Çin'in kuzeyinde bulunan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Hohhot Gümrük İdaresi'nin açıkladığı verilere göre, Çin-Avrupa yük treni ağının "orta koridorunda" tek transit liman işlevi gören Erenhot'tan an itibarıyla Asya ve Avrupa'da 140'tan fazla kent ve istasyonu birbirine bağlayan 74 güzergah geçiyor.

İdarenin açıklamasında, ihracat yapısının optimize edildiği ve sevkiyatların yüzde 40'ından fazlasını otomobil, makine ve elektronik ürünler gibi yüksek değerli malların oluşturduğu belirtildi.

Gümrük yetkililerinin, akıllı denetim sistemleri sayesinde limanda verimliliği artırdığı da ifade edildi. Erenhot Limanı'nda gümrük memuru olarak görev yapan Li Dawei, "Bu önlemler, yük trenlerinin istikrarlı artışını sağlıyor" dedi.

Verilere göre bu yılın ilk üç çeyreğinde limana gelen ve limandan giden Çin-Avrupa arası yük trenlerinin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 2.904'e ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
