Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı Gerçekleştirildi

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Moritanya Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk, Perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'na eş başkanlık yaptı.

Arap ülkelerinin dışişleri bakanları ve temsilcileri, toplantıda yeni döneme yönelik ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap ülkeleri topluluğu inşasının hızlandırılması konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, 1. Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nden bu yana ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap ülkeleri topluluğunun inşasında önemli ilerleme kaydedildiğini ve Çin-Arap ülkeleri ilişkilerinin tarihteki en iyi dönemine girdiğini söyledi.

Çin ve Arap ülkelerinin liderlerinin vardığı uzlaşıyı ve toplantının sonuçlarını ciddiyetle hayata geçirmek için iki tarafın dört ana göreve odaklanması gerektiğini kaydeden Wang, bu görevleri karşılıklı stratejik güveni güçlendirip birbirlerinin temel çıkarlarını kararlılıkla desteklemek, tatbiki işbirliğini derinleştirip karşılıklı faydaları bir üst seviyede teşvik etmek, uluslararası koordinasyonu güçlendirip küresel yönetişimin doğru yönde sürdürülmesi için birlikte çalışmak ve forumun inşasını güçlendirip ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap ülkeleri topluluğu için parlak olasılıkların kapısını aralamak olarak sıraladı.

Katılımcı tüm taraflar, Arap ülkeleri ve Çin'in ortak ilke ve fikirleri paylaştığını ve müşterek önerilerde bulunduğunu kaydederek, karşılıklı saygı, samimi dostluk ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin Arap ülkeleriyle Çin arasındaki ilişkilerde her zaman ana temaları oluşturduğunu vurguladı.

Katılımcılar, Arap ülkelerinin daha derin karşılıklı stratejik güven, daha yüksek kaliteli karşılıklı faydalar ve daha üst seviyelerde kapsayıcılık ve karşılıklı öğrenmeyi başarmak üzere Çin'le stratejik koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti.

Toplantıda Beijing Deklarasyonu, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 2024-2026 icra planı ve Filistin meselesi hakkında Çin-Arap ülkeleri ortak bildirisi kabul edildi. Çin, konferans sırasında katılımcı ülkeler ve Arap Birliği Genel Sekreterliği ile çok sayıda ikili ve çok taraflı işbirliği anlaşması da imzaladı.