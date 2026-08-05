Çin ABD'ye İHA ihracat kontrollerini sıkılaştırdı

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin, insansız hava araçları (İHA) ile bağlantılı çift kullanımlı ürünlerin ABD'ye ihracına yönelik kontrolleri sıkılaştırma kararı aldı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre söz konusu önlemle, ulusal güvenliğin ve çıkarların korunması, ayrıca nükleer silahların yayılmasının önlenmesi de dahil olmak üzere uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanıyor.

Çin'in çift kullanımlı ürünlere yönelik ihracat kontrol listesinde yer alan İHA'lar, bu İHA'ların temel bileşenleri ve ilgili teknolojilerin ABD'ye ihracatı, her bir başvuru özelinde titizlikle incelenecek. Bu kapsamdaki ihracatlar lisans kolaylaştırma tedbirlerinden yararlanamayacak.

Uygulama, 5 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: Xinhua