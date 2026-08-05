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Çin ABD'ye İHA ihracat kontrollerini sıkılaştırdı

Çin ABD'ye İHA ihracat kontrollerini sıkılaştırdı
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Çin, ulusal güvenlik ve nükleer silahların yayılmasını önleme amacıyla ABD'ye yapılan insansız hava aracı ve ilgili çift kullanımlı ürün ihracatına yönelik kontrolleri sıkılaştırdı. 5 Ağustos'tan itibaren geçerli olan önlem kapsamında ihracatlar tek tek incelenecek.

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin, insansız hava araçları (İHA) ile bağlantılı çift kullanımlı ürünlerin ABD'ye ihracına yönelik kontrolleri sıkılaştırma kararı aldı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre söz konusu önlemle, ulusal güvenliğin ve çıkarların korunması, ayrıca nükleer silahların yayılmasının önlenmesi de dahil olmak üzere uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanıyor.

Çin'in çift kullanımlı ürünlere yönelik ihracat kontrol listesinde yer alan İHA'lar, bu İHA'ların temel bileşenleri ve ilgili teknolojilerin ABD'ye ihracatı, her bir başvuru özelinde titizlikle incelenecek. Bu kapsamdaki ihracatlar lisans kolaylaştırma tedbirlerinden yararlanamayacak.

Uygulama, 5 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: Xinhua
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