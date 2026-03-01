Haberler

Çin: ABD ve İsrail, İran'a Yönelik Askeri Eylemlere Derhal Son Vermeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarından endişe duyduklarını belirterek, askeri eylemlerin durdurulması çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarından büyük endişe duyduklarını belirterek, askeri eylemlerin bir an önce sona erdirilmesi çağırısında bulundu.

Sözcü açıklamayı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarına ilişkin soru üzerine yaptı.

Söz konusu saldırılardan büyük endişe duyduklarını söyleyen sözcü, İran'ın egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Sözcü, İran'a yönelik askeri eylemlerin derhal durdurulması, gerginliğin daha fazla tırmandırılmaması, diyalog ve müzakere sürecine dönülmesi ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın korunması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
