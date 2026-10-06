Soma'da polisten kaçan araç kaldırımda trafo ile direk arasına sıkıştı! Kaldırımdakiler büyük tehlike atlattı

Soma'da polisten kaçan araç kaldırımda trafo ile direk arasına sıkıştı! Kaldırımdakiler büyük tehlike atlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Soma ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan plakasız aracın sürücüsü, kaçarken ters yöne girdi. Kontrolden çıkan araç, kaldırımdaki trafo ile direk arasına sıkışarak durdu. Kovalamaca sırasında kaldırımda oturan vatandaşlar büyük tehlike atlatırken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Soma ilçesinde plakasız araçla polisten kaçan sürücü, ters yöne girerek kaldırımda bulunan trafo ile direk arasına sıkıştı. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
DUR İHTARINA UYMADI, TERS YÖNE GİRDİ
Soma ilçesi Adalet Caddesi'nde plakasız bir aracı takibe alan polis ekipleri, sürücünün 'dur' ihtarına uymaması üzerine aracı takip etmeye başladı. Polisten kaçmaya çalışan sürücü, bir süre sonra ters yöne girerek ilerlemeye devam etti. Kontrolden çıkan araç, kaldırım üzerinde bulunan trafo ile direk arasına sıkışarak ancak durabildi.
Kovalamaca sırasında kaldırımda oturan ve kaçışan vatandaşların da büyük tehlike atlattığı öğrenildi. Aracın vatandaşlara çarpmasının an meselesi olduğu olayda, şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
ARAÇTAKİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kaza yaparak duran araçta bulunan 2 kişi, Soma Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.