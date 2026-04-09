Çin: ABD'nin Çinli Laboratuvarlara Yönelik Planına Karşıyız

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun Çinli laboratuvarların ABD'de kullanılan elektronik cihazları test etmesini yasaklayacak bir öneriyi oylamaya sunma planına karşı olduklarını söyledi.

Mao, perşembe günkü basın toplantısında, söz konusu adımın ulusal güvenlik kavramını aşırı genişlettiğini, Çinli ve ABD'li şirketler arasındaki olağan ekonomik ve ticari ilişkileri ciddi şekilde engellediğini ve ABD'li şirketler ile tüketiciler de dahil olmak üzere tüm tarafların çıkarlarına aykırı olduğunu belirtti.

Mao, Çin'in meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua