Çin, 2030 Yılına Kadar Ay'a İnsanlı İniş İçin Test Çalışmalarını Sürdürüyor

JİUQUAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin, 2030 yılına Ay'a insanlı iniş gerçekleştirme hedefini sürdürdüğünü ve bu iddialı program için yoğun şekilde geliştirme ve test çalışmaları yürüttüğünü duyurdu.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Zhang Jingbo, perşembe günkü basın toplantısında önümüzdeki dönemde Lanyue Ay'a iniş aracının entegre testleri, Mengzhou mürettebatlı uzay aracının ısı testleri ve maksimum dinamik basınç kaçış testleri ve Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketinin düşük irtifa ve teknoloji doğrulama uçuşları gibi bir dizi kritik testin gerçekleştirileceğini belirtti.

Mürettebatlı Ay görevi için tüm geliştirme ve inşa çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini ifade eden Zhang, Uzun Yürüyüş-10 roketi, Mengzhou uzay aracı, Lanyue iniş aracı, Wangyu Ay uzay giysisi ve Tansuo mürettebatlı Ay gezgini gibi kilit öneme sahip uçuş donanımlarının birincil ön prototip çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Bilimsel araştırma ve uygulamalar için faydalı yük tasarımlarının tamamlandığını kaydeden Zhang, fırlatma sahası, izleme ağı ve Dünya'daki iniş sahası gibi yer tabanlı altyapı çalışmalarınınsa sürdüğünü bildirdi.

Zhang'ın verdiği bilgilere göre görev çerçevesinde bu yıl ikinci aşama itiş sistemi testi, Uzun Yürüyüş-10 roketi için sabit ateşleme testi, Mengzhou uzay aracı için sıfır irtifa kaçış testi ve Lanyue iniş aracı için kapsamlı iniş-kalkış doğrulama testi dahil olmak üzere bir dizi test başarılı şekilde tamamlandı.

Sözcü, doğrulanması gereken çok sayıda yeni teknoloji bulunduğunu, yüksek kalite standartları ve sıkı uçuş testi takvimi göz önüne alındığında önümüzdeki iş yükünün ağır olduğunu vurguladı.

Proje ekibinin bu engelleri aşarak ülkenin Ay'ın keşfi hedefine zamanında ulaşması için sağlam bir temel oluşturacağı belirtildi.