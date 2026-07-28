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Çin'den 2030'a kadar solunum hastalıkları gözetim ağı

Çin'den 2030'a kadar solunum hastalıkları gözetim ağı
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BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin, 2030 yılına kadar solunum yoluyla bulaşan hastalıklar için 15'ten fazla patojeni kapsayan bir gözetim ağını hayata geçirmeyi planlıyor.


BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin, 2030 yılına kadar solunum yoluyla bulaşan hastalıklar için 15'ten fazla patojeni kapsayan bir gözetim ağını hayata geçirmeyi planlıyor. Plan, ülkenin sağlık öncelikli stratejisini ilerletme ve halk sağlığı kapasitesini güçlendirme çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor.

Çin Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme İdaresi tarafından pazartesi günü açıklanan beş yıllık plana göre ülke, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere kritik nüfus gruplarında aşılamayı hızlandıracak, yüksek riskli ortamlarda sağlık yönetimini iyileştirecek ve potansiyel bulaşıcı solunum yolu enfeksiyonu salgınlarına karşı hazırlık düzeyini artıracak.

2026-2030 dönemini kapsayan plan, ülkenin halk sağlığı sisteminin modernizasyonu ile olası salgınları tespit ve müdahale etme kapasitesinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Kaynak: Xinhua
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