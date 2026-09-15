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Çin, 10 uydu taşıyan Zhuque-2E Y7 roketini uzaya gönderdi

Çin, 10 uydu taşıyan Zhuque-2E Y7 roketini uzaya gönderdi
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JİUQUAN, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin, Zhuque-2E Y7 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Dongfeng ticari uzay inovasyon pilot bölgesinden başarılı şekilde uzaya gönderdi.

JİUQUAN, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin, Zhuque-2E Y7 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Dongfeng ticari uzay inovasyon pilot bölgesinden başarılı şekilde uzaya gönderdi.

Salı günü Beijing saatiyle 14.26'da fırlatılan roketle, mega uydu kümesi oluşturmakta kullanılacak 10 ağ uydusu önceden belirlenmiş yörüngelerine yerleştirildi.

Uçuş test görevinin tam anlamıyla başarılı olduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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