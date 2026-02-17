Haberler

CİMER, 23 Nisan dolayısıyla resim yarışması düzenliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezince (CİMER), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenleniyor.

Millet ile devlet arasında iletişim köprüsü olarak vatandaşın bilgi edinme, görüş ve öneri, şikayet ve teşekkür gibi her konuda başvurularını alan CİMER, 23 Nisan kapsamında düzenlediği ödüllü resim yarışmasıyla çocukları sanatla buluşturuyor.

"CİMER'e Renk Kat" temasıyla düzenlenen yarışmada, hayalindeki CİMER'i anlatan resmini paylaşan çocuklar arasından dereceye girenlere sürpriz ödüller verilecek. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yarışmanın başvuruları, 3 Nisan'a kadar devam edecek."

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, pastel boya, sulu boya, guaj boya, gazlı kalem, kara kalem ya da serbest teknikle en az A4 boyutundaki kağıda çizdikleri resimlerin aslını 15 Nisan'a kadar elden veya kargoyla teslim edebilecek.

Sonuçlar, 15-19 Nisan'da yapılacak final değerlendirmelerinin ardından 20-24 Nisan'da açıklanacak.

Birinci, ikinci ve üçüncü seçilen resimlerin sahiplerine, düzenlenecek ödül töreninde sürpriz ödüller verilecek.

Yarışmanın başvuruları, "https://cocuk.cimer.gov.tr/" internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

CİMER, çocuklardan ilgi görüyor

CİMER'e her dönem çocuklardan, birbirinden ilginç sorular ve talepler geliyor.

Bunlar arasında, sevdiği polislerin kendisini ziyaret etmesini isteyen, polisleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programında alamadığı oyuncağa CİMER üzerinden yaptığı başvuruyla kavuşan çocuklar da yer aldı.

CİMER'e ayrıca "Psikolojimi olumsuz etkiliyor." diyerek sevmediği "gülen yüz emojisinin" silinmesini isteyen, "Ailem hayallerimi umursamıyor, futbolcu olmak istiyorum." diye dert yanan ve "Artık Siber Savunma Bakanlığının kurulması gerektiğini düşünüyorum." diyerek fikrini beyan eden çocukların mesajları ulaştı.

