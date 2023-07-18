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Cilo buzullarında kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu

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Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde iki gün önce buzulların kırılması sonucu çukura düşen ve kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler bölgeden helikopterle alınarak Hakkari il merkezine getirildi.

Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde yürüyüş yapan 4 kişi, iki gün önce buzulların kırılması sonucu çukura düşmüştü. İlk etapta 2 kişi kurtarılırken, bugünse diğer 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cilo buzullarında kaybolan 2 kişinin cansız bedeni morga alındı

BİRİ BAKANLIKTA MEMUR, DİĞERİ ÖĞRETMEN

Cilo Buzulları bölgesinde kırılan buzulların oluşturduğu çukura düşen 4 kişiden 2'si ilk gün sağ kurtarılmış, kaybolan Hakime Koç (İstanbul) ve Mehmet Aydın'ın (Şırnak) bulunması için de arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmüştü. Bugün de sabahın erken saatlerinde Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi. İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan gelen mağara, dağcı ve buzul tırmanışçı ekiplerin de katıldığı çalışmalar sonucunda Hakime Koç ve Mehmet Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Cilo buzullarında kaybolan 2 kişinin cansız bedeni morga alındı

CENAZELER HELİKOPTERLE ALINDI

Aydın ve Koç'un cenazeleri bölgeden helikopterle alınarak Hakkari il merkezine getirildi. Buradan ambulansa teslim edilen cenazeler, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna alındı.

Cilo buzullarında kaybolan 2 kişinin cansız bedeni morga alındı

Cilo buzullarında kaybolan 2 kişinin cansız bedeni morga alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hakkari Güncel Haberler

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