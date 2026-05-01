Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 942 milyon TL'yi aştı

ÇILGIN Sayısal Loto'da büyük ikramiye 942 milyon TL'yi aştı. 942 milyon TL'yi aşan ikramiye, hem Çılgın Sayısal Loto'nun hem de Türkiye şans oyunları tarihinin en yüksek ikramiye tutarı olarak kayıtlara geçti. 942 milyon TL'yi aşan ikramiye için bayilerde yoğunluğun arttığını belirten Bostancı'da bayi sahibi Servet Yeşilyurt, "Türkiye tarihinin en büyük ikramiyesi bu. Yoğunluk var. İnsanların ilgisi daha da arttı" dedi.

BAYİLERDE YOĞUNLUK ARTTI

Bostancı'da bayi sahibi olan Servet Yeşilyurt, büyük ikramiyenin devretmesiyle birlikte satışlarda artış yaşandığını söyledi. Yeşilyurt, "942 milyon liralık büyük ikramiyenin devretmesi üzerine satışlarımız artmaya başladı. Yoğunluk var. İnsanların ilgisi daha da arttı. Daha da artmasını istiyoruz. Türkiye tarihinin en büyük ikramiyesi bu. Bu yüzden satışlarımızın artması bizi memnun ediyor. Özellikle çekiliş günlerinde ve 16.00-20.00 saatleri arasında ciddi yoğunluk yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Oyuncuların genellikle kendi şanslı numaralarıyla oynadığını ifade eden Yeşilyurt, "Çocuklarının ya da eşlerinin doğum günlerini seçenler oluyor. Büyük ikramiyenin bayimizden çıkmasını biz de isteriz. Böyle olursa hem müşterimiz sevinir hem de işlerimiz artar" diye konuştu.

Yeşilyurt, "Kimi ev almak istiyor, kimi araba almak istiyor, kimi de çocuğunu rahat ettirmek istiyor. Hayaller çok yüksek ama inşallah bizim bayiden çıkar. Bizim de hayalimiz gerçekleşir" dedi.

'ÇIKARSA NE YAPACAĞIMI DÜŞÜNÜRÜM'

Oyunculardan Ercan Köklü büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde ne yapacağını henüz planlamadığını belirterek, "942 milyon bana çıksa ne yaparım bilmiyorum. Günler sürer bunu düşünmek. Ama bir spor araba alırdım. Heyecanlıyız, inşallah bize çıkar" ifadelerini kullandı.

Bir diğer oyuncu Hasan Yalova da ikramiye kazanması halinde dünyayı gezmek istediğini söyleyerek, "Dünyayı gezerim. Kutuplara giderim, farklı yerlerde yaşarım. Deneyim yaşamak isterim" diye konuştu.

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş sonuçları, çekilişlerin ardından Milli Piyango Online üzerinden açıklanıyor. Tüm çekilişler noter huzurunda gerçekleştirilirken, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınla izlenebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı