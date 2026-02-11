Haberler

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yaparken batan traktör çıkarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan ile Kars sınırlarında bulunan Çıldır Gölü'nde, 14 Şubat'ta düzenlenecek Altın At Kristal Buz Festivali hazırlıkları sırasında suya batan traktör, yapılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yaparken suya batan traktör çıkarıldı.

Ardahan ile Kars sınırlarında bulunan ve kış mevsiminde yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü üzerinde, 14 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanan 10. Altın At Kristal Buz Festivali hazırlıkları için dün çalışma yapan bir traktör battı.

Traktörün battığı yerden çıkarılması için İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Gün boyu süren çalışmada, İl Özel İdaresine ait ekskavatör yardımıyla traktör battığı yerden kıyıya çekildi.

Çalışma sırasında güvenlik güçleri çevrede önlem aldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek

Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e: Döveceğim onu

AK Partili vekile defalarca aynı tehdidi savurdu
Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, köyünde sevinçle karşılandı

İşte Türkiye'nin konuştuğu yeni bakanın doğduğu köy
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek

Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

TFF'den Asensio'ya izin yok