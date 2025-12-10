Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde; Çıldır Gölü de donmadı

KARS- Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle henüz donmadı. Kızakçılar umutlarını yeni yıla bağladı.

Kars'ın Arpaçay ilçesi ile Ardahan'ın Çıldır ilçeleri arasında 1959 rakımdaki Çıldır Gölü, 123 kilometrekare alanıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve en büyük ikinci gölü. En derin noktası 42 metre olan göl, Kars ve Ardahan'ın en önemli turizm destinasyonlarından biri. Kış aylarında bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Çıldır Gölü'nde henüz donma başlamadı. Geçen yıllarda kasım sonu, aralık ayı başı yüzeyi buz tutan gölde bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle don oluşmadı. Meteoroloji verilerine göre, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde en düşük hava sıcaklığı 1 ile eksi 5, Kars'ın Arpaçay ilçesinde ise eksi 1 ile eksi 8 derece arasında seyretti.

'DOĞU'DA ARTIK KIŞ YOK'

Göl kenarında işletmecilik yapan Bahri Ağbulak, sezona hazır olmalarına rağmen gölün yüzeyinin buz tutmadığını söyleyerek, "Çıldır'a kış gelmedi, göl buz tutmadı. Kızaklarımız hazır, kar motorlarımız hazır, işletmemiz hazır. Ancak Çıldır Gölü baharı yaşıyor. Keşke buz tutsa da biz göle çıkabilsek. Etrafa bakar mısın, kar yok. Doğu'da artık kış yok. Türkiye'nin dört bir yanından telefonlar geliyor, 'Göl buz tuttu mu' diye soruyorlar. Biz de gölün buz tutmasını bekliyoruz. Gölün buzla kaplanması büyük ihtimalle 2026'nın 1'inci ayını bulur" dedi.

'ARAZİDE DE KAR YOK'

Bölgede sadece yüksek dağlarının zirvesi kar bulunurken, arazide büyük ve küçükbaş hayvanlar otlamayı sürdürüyor. Geçen yıllar aralık ayı ortasından itibaren hayvanların ahırlara alındığını belirten yöre çiftçilerinden Eyüp Aytekin, "Bu sene aralık ayının ortasına doğru yaklaşıyoruz ama göl donmadığı gibi arazide de kar yok. Hayvanlarımız hala dışarıda" diye konuştu.

Bu arada yaklaşık 2 yıl önce yaralı bulunup tedavisi yapılan ve bölgenin maskotu haline gelen pelikan da havanın keyfini çıkarıyor. Göç etmeyip bölgede kalan pelikan, göl kenarında geziyor.