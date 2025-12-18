Haberler

İzmir'de kocasını kızının nişanlısına öldürttüğü iddia edilen kadın ile 4 sanığın duruşması yapıldı

Güncelleme:
İzmir'in Çiğli ilçesinde Süleyman Budak'ın öldürülmesiyle ilgili yargılamaya devam edildi. Maktulün eşi ve kızının nişanlısıyla birlikte 5 sanık duruşmaya katıldı. Tanık ifadeleri sonrası, sanıklar suçlamaları reddetti.

İzmir'in Çiğli ilçesinde Süleyman Budak'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklardan maktulün karısı, kızlarının nişanlısı ve diğer 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar maktul Budak'ın eşi Ayşe Budak, kızlarının nişanlısı Adem Güçer ve Doğan Karakuş ile tutuksuz sanıklardan Sinan Hazar ve İslam Güçer katıldı.

Taraf avukatlarının da salonda hazır bulunduğu duruşmada tanık olarak söz verilen maktulün oğlu M.B, babasıyla ablasının nişanlısı Adem Güçer'le iyi anlaştıklarını, Güçer'in babasını öldürmesi için bir gerekçesinin olmadığını ve şikayetinin bulunmadığını belirtti.

Maktulün kızı F.B. de babasının psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu, ilaç kullandığını ancak ilaçlarını düzenli almadığını savundu.

Nişanlısı Güçer'in, babasıyla aralarında bir sorun yaşamadıklarını aktaran F.B, annesi Ayşe Budak'ın ise ziynet eşyalarını satarak, nişan ve evlilik sürecinde oluşan masraflar için yardımcı olduğunu ifade etti.

Tanıkların ardından söz verilen tutuklu sanıklar ise kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Çiğli ilçesinde 26 Şubat 2025'te kocasını kızının nişanlısına öldürttüğü iddia edilen eşi Ayşe Budak hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmaya azmettirme" suçundan 4 yıla, çiftin kızlarının nişanlısı Adem Güçer hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Doğan Karakuş hakkında ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 20 yıla, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme" suçundan ise 12 yıla, Sinan Hazar için de "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme" suçundan 12 yıla, Güçer'in kardeşi İslam Güçer hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık İslam Güçer'in adli kontrol şartını kaldırmış, tutuklu sanık Sinan Hazar'ın da tahliyesine karar vermişti.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
500

