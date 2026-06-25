CHP'de ihraç kararı itirazlarına ret

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Merkez Yönetim Kurulu tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilen ve görevlerinden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ile Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer’in tedbir kararına yaptığı itirazı değerlendirdi.

Toplantıda İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ile Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer’in tedbir kararlarına itirazları 3'e karşı 10 oy ile reddedilerek, tedbirlerin devamına karar verildi.