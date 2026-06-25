Haberler

CHP'de ihraç kararı itirazlarına ret

CHP'de ihraç kararı itirazlarına ret Haber Videosunu İzle
CHP'de ihraç kararı itirazlarına ret
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen dört eski il başkanı ile bir belediye başkanının tedbire yaptığı itirazlarını değerlendirdi. Yapılan değerlendirme sonucu tedbirlerin devamına karar verildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Merkez Yönetim Kurulu tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilen ve görevlerinden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ile Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer’in tedbir kararına yaptığı itirazı değerlendirdi.

Toplantıda İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ile Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer’in tedbir kararlarına itirazları 3'e karşı 10 oy ile reddedilerek, tedbirlerin devamına karar verildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor

Ön sıradaki 3 ismi işaret etti: Bugün ailemize katılıyorlar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek

AK Parti'de bir ilk! Vekiller istedi, Erdoğan ezber bozdu
Lamine Yamal, 'secdeli' gol sevinci sonrası hedef oldu

Bu sevinci bazılarının zoruna gitmiş
Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar

Görüntü tepki çekmişti! Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız konuştu
Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti

Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti
Akın Gürlek'in açtığı davada karar onandı! Özgür Özel 150 bin TL tazminat ödeyecek

Karar onandı! Özel, Bakan Gürlek'e tazminat ödeyecek
HSK'dan Ergenekon kararı! Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarıldı

HSK'dan Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcı hakkında karar
Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük

Evini satıp 1 kilogram altın aldı, kaybı çok büyük