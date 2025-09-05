Çiğli'de Atık Depolama Tesisine Tepki: Başkan Yıldız, Çöplerin Yeniden Taşınmasını İstemiyor

İzmir'in Çiğli ilçesindeki kapatılan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin yeni bir alan belirlenene kadar geçici olarak yeniden kullanılması planına Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, tesisin yeniden çöp dökümüne açılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Yıldız, burada yaşayan vatandaşların yıllarca çöp kokusundan rahatsız olduğunu, nefes alamayacak kadar zor günler geçirdiğini ifade etti.

Çöplerin geçici olarak dahi tesise taşınmasına karşı olduklarını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Merkezi iktidar ve ona bağlı taşra teşkilatı yani il müdürlükleri ile Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan bu çöp tesisi sorununun artık 'ama'sız, 'fakat'sız şekilde çözülmesi gerekiyor. Biz Harmandalı'ndaki çöp misyonunun tamamladığını net olarak biliyoruz. Bu konu sadece CHP'nin, AK Parti'nin, MHP'nin, İYİ Parti'nin değil, tüm Çiğlililerin ortak sorunudur. Danıştay'ın ne kadar geç kalınmış olsa da tesisin kapanmasına yönelik verdiği karar Çiğli'yi mutlu etti. Çöpün geçici de olsa tekrar buraya gelmesini istemediğimiz konusunda ben ve tüm belediye meclis üyelerimiz hemfikir olduk, istemeyeceğimizi beyan ettik. Bu çöp İzmir'in kanayan yarasıdır. Umarım Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın ısrarı ve takibi üzerine Bakanlığa bağlı kurumlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de yeni bir yer gösterir ve bu sorun bir an önce Çiğli ve İzmir'in gündeminden çıkar."

Yıldız, belediye olarak yasal çerçevede her türlü adımı atmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.