Çiğdem Karaaslan Ladik'te Danışma Toplantısı'na Katıldı

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AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ladik'te ilçe danışma toplantısına katıldı, eski belediye başkanlarının kabirlerini ziyaret etti ve esnafla görüştü.

Ak Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, Ladik'te İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı.

Partisinin Ladik İlçe Başkanlığını ziyaret eden Karaaslan, yaşamını yitiren eski Ladik belediye başkanları Nurhan Yapıcı Özel ile Kemal Kaplan'ın kabirlerini ziyaret etti.

Daha sonra Belediye Toplantı Salonu'nda AK Parti Ladik İlçe Daraltılmış Danışma Toplantısı'na katılan Karaaslan, partililerle görüştü.

Karaaslan, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Programlara Ladik Belediye Başkan Vekili Asalet Yapıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, İlçe Başkanı Erkan Şahin, İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Oğuz Ayna, Gençlik Kolları Başkanı Hakan Varol ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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