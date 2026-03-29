Van-Hakkari Kara Yolu Çığ Nedeniyle Ulaşıma Kapanmıştı

Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Van-Hakkari kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı. AFAD, olası yeni çığ riski için bölgedeki incelemelerine devam ediyor.

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınlarındaki Gedikbaşı Mahallesi Kırmızıtaş mevkisine dün çığ düştü. Yamaçtan kopan kar kütlesi nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD ekipleri olası yeni çığ riskine karşı bölgede incelemelerde bulundu.

Karayolları ekiplerinin dün gece geç saatlere kadar yaptığı çalışmayla, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
