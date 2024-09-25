Çiftlik Bank Davasında Savcıdan Aydın Kardeşler İçin Ağır İstem

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı Çiftlik Bank davasında savcı mütalaasını açıkladı. Mahkeme, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın'ın 'bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık' suçundan 4 bin 414 kez ve 'suç örgütü kurma' ile 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Duruşma 11 Kasım'a ertelendi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, tutuksuz sanıklar Osman Naim Kaya, Cafer Çolak, Serdal Dostdoğru ve sanık avukatları da hazır bulundu.

'DOLANDIRICILIK EYLEMLERİNE KATILMADIM'

Sanık Serdar Dosdoğru savunmasında, "Ne bir mal varlığı akladım ne bir imzam var. Küçük bir çocuğum var, dolandırıcılık eylemlerine katılmadım, beraatimi talep ediyorum. Mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep ediyorum" dedi.

'KİMSENİN MALINI ÇALMADIM'

Sanık Cafer Çolak savunmasında, "Ben bunların neresindeyim. Ben 1 ay önce çocuğumu kaybettim. Ne gecem belli ne gündüzüm, kimsenin malını da çalmadım alnımda açık. Herkes kaçtı gitti bir ben kaçmadım. Mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık avukatı ise, "Müvekkilimin kaçma şüphesi yoktur. Müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum. Mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

SAVCI 4 BİN 414 KEZ CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Mütalaasını açıklayan savcı, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın'ın 'bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık' suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere 'suç örgütü kurma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Her iki sanık için de toplam 88 bin 302'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TUTUKSUZ SANIKLAR TUTUKLANDI

Savcı mütalaasında, tutuksuz sanıklar Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdal Dostdoğru'nun farklı suçlardan tutuklanmasına karar verilmesini istendi.

11 KASIM'A ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan heyet, Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdal Dostdoğru'nun tutuklanmasına hükmederek, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için duruşmayı 11 Kasım'a erteledi. 14 tutuksuz sanık hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.