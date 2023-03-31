Çiftleşen carettalar için 'sessizlik' uyarısı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta carettalara ev sahipliği yapıyor.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta carettalara ev sahipliği yapıyor. Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının çiftleşme döneminin başladığına dikkat çekip, sessiz olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı'na nesli tükenmekte olan caretta carettalar, çiftleşme dönemi için gelmeye başladı. DEKAMER ekipleri de carettaların çiftleşme ve yumurtlama döneminde sorun yaşamaması sahilde çalışma yürütüyor. İztuzu Plajı'nda 5 ay kalacak caretta carettalar, çiftleşmenin yanında yuvalama ve kuluçka dönemlerini de geçirecek.