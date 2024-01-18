Çiftçinin tarlasında bulunan tarihi küp inceleme altına alındı
Çorum'da bir çiftçinin tarlasında gezerken ayağına takılınca ortaya çıkan ve tarihi olduğu değerlendirilen 1 metre uzunluğunda, 150- 200 kilo ağırlığındaki küple ilgili inceleme başlatıldı. Küpün tarihi olduğu değerlendiriliyor.
Çorum'da bir çiftçinin tarlasında tesadüfen bulduğu 1 metre uzunluğunda, 150- 200 kilo ağırlığındaki küple ilgili ekipler inceleme başlattı.
TARLASINDA GEZERKEN KÜP BULDU
Ortaköy ilçesi Tepelerarası mevkisindeki tarlasını gezen çiftçinin ayağına sert bir cisim takıldı. Bunun üzerine toprağı kazan çiftçi, bir küp buldu. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, küpün etrafını çembere aldı.
EKİPLER İNCELEMEYE ALDI
Ekiplerin nezaretinde iş makinesi ile çıkarılan 1 metre uzunluğunda, 150- 200 kilo ağırlığındaki küp, koruma altına alındı. Tarihi olduğu değerlendirilen küp ile ilgili arkeologlar inceleme başlattı.