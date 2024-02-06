Cide Müftüsü Sinan Eravcı, görevine başladı.

Çorum'un Oğuzlar İlçe Müftülüğünden Kastamonu Cide İlçe Müftülüğüne atanan Sinan Eravcı, ilçeye geldi.

Eravcı, Cide'de görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bismillahirrahmanirrahim' diyerek görevimize başladık, Rabb'im mahcup eylemesin. Amacımız, çabamız insanımıza etkili, kaliteli din hizmeti sunmak, bu konuda personelimize yardımcı olmak, yol göstermek, rehberlik etmektir. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde görevimizi sürdürmektir. Cenabıhak hizmetlerimizi kabul etsin. İhlas ve samimiyetten ayırmasın." ifadelerini kullandı.