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Cide'de su taşkınları limanı balçık ve odunla kapladı

Cide'de su taşkınları limanı balçık ve odunla kapladı
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Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Cide Limanı ile Balıkçı Barınağı su taşkınları nedeniyle balçık ve odunlarla kaplandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Cide Limanı ile Balıkçı Barınağı su taşkınları nedeniyle balçık ve odunlarla kaplandı.

Cide ilçesinde yağış yeniden başlarken debisi yükselen Kuz Deresi'nin sürüklediği balçık, odun ve bazı atıklar ilçeye ulaştı.

Cide Limanı ile Balıkçı Barınağı'nda bulunan balıkçı ve özel tekneler su taşkınlarından olumsuz etkilendi.

Balıkçı Barınağı, su taşkınları nedeniyle balçık, odun ve bazı atıklarla kaplandı.

Sabah erken saatlerde su baskınlarının yaşandığı ilçe merkezinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz'in kıyı şeridi ise yağışların etkisiyle kahverengiye büründü.

Kaynak: AA
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