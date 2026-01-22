Haberler

Çorum'da "Chughtai Sanat Ödülleri" resim yarışması düzenlenecek

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 'Chughtai Sanat Ödülleri' resim yarışması bu yıl Çorum'da yapılacak. 'Doğanın Harikaları Himalayalar'dan Kapadokya' temalı yarışmaya başvurular 27 Şubat'a kadar kabul edilecek.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğince yapılan liseler arası "Chughtai Sanat Ödülleri Yarışması"nın bu yıl Çorum'da düzenleneceği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Doğanın Harikaları Himalayalar'dan Kapadokya'ya" konulu resim yarışmasına 27 Şubat'a kadar başvurulabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye ve Pakistan arası dostluğu pekiştirmek için gençleri ve çocuklarımızı kardeşlik geçmişi ve temelleri üzerine bilinçlendirmek amacıyla Pakistan Büyükelçiliği 2011 yılında başlatılan ve Pakistan'ın ünlü sanatçısı Ressam Abdul Rahman Chughtai'nin ismini taşıyan 'Chughtai Sanat Ödülleri' resim yarışması bu sene Çorum'da düzenlenecektir. İlimiz merkez ve ilçelerindeki resmi/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencileri arasında yapılacak olan 'Doğanın Harikaları Himalayalar'dan Kapadokya'ya' konulu resim yarışmasının son başvuru tarihi 27 Şubat'tır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
