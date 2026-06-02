CHP'nin yeni Sözcüsü Müslim Sarı: "Hain Kemal" sloganları hakkında gerekli işlemler yapılacak
CHP'de kurultay tartışmalarının gölgesinde düzenlenen grup toplantısı öncesi Meclis'te atılan "Hain Kemal" sloganları yeni bir polemiği beraberinde getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Sözcüsü olarak görevlendirdiği Müslim Sarı, slogan atanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin istinaf mahkemesinin verdiği iptal kararının ardından parti içinde yaşanan tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Özgür Özel'in konuşma yaptığı ve TBMM'de gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı öncesinde atılan "Hain Kemal" sloganları gündem olurken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Sözcüsü olarak görevlendirdiği Müslim Sarı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
MECLİS'TE GERİLİM YÜKSELDİ
CHP'de kurultay kararının ardından yaşanan belirsizlik sürerken, TBMM Başkanlığı CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in saat 13.30'da grup toplantısı yapmasına onay verdi. Toplantı öncesinde CHP'li milletvekilleri ve çok sayıda eski milletvekili Meclis'e geldi. Yaşanan yoğunluk sırasında dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
"HAİN KEMAL" SLOGANLARI ATILDI
Meclis'te bulunan bazı eski ve mevcut CHP'lilerin, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Hain Kemal" sloganları attığı görüldü. Görüntüler kısa sürede siyasi kulislerin gündemine oturdu.
MÜSLİM SARI'DAN SERT MESAJ
CHP Sözcüsü olarak görevlendirilen Müslim Sarı, yaptığı açıklamada söz konusu sloganlara tepki gösterdi. Sarı, "Hain Kemal" sloganı atanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirterek, yaşananlara sessiz kalmayacaklarının mesajını verdi.
Sarı "Bugün grup toplantısı esnasında hem TBMM'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik. Ben bu arkadaşlarımın CHP'li arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer CHP'li arkadaşlarımızsa CHP'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN A TAKIMINI AÇIKLADI
Müslim Sarı, açıklamasında ayrıca mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine döndüğü belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yönetim kadrosunu da kamuoyuyla paylaştı.
İşte CHP'nin yeni MYK'sı:
- Kemal Kılıçdaroğlu – Genel Başkan
- Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter
- Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman
- Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Ahmet Hakan Uyanık – Ar-Ge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı