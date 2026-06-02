CHP'nin yeni Sözcüsü Müslim Sarı: "Hain Kemal" sloganları hakkında gerekli işlemler yapılacak

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin istinaf mahkemesinin verdiği iptal kararının ardından parti içinde yaşanan tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Özgür Özel'in konuşma yaptığı ve TBMM'de gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı öncesinde atılan "Hain Kemal" sloganları gündem olurken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Sözcüsü olarak görevlendirdiği Müslim Sarı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

MECLİS'TE GERİLİM YÜKSELDİ

CHP'de kurultay kararının ardından yaşanan belirsizlik sürerken, TBMM Başkanlığı CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in saat 13.30'da grup toplantısı yapmasına onay verdi. Toplantı öncesinde CHP'li milletvekilleri ve çok sayıda eski milletvekili Meclis'e geldi. Yaşanan yoğunluk sırasında dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

"HAİN KEMAL" SLOGANLARI ATILDI

Meclis'te bulunan bazı eski ve mevcut CHP'lilerin, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Hain Kemal" sloganları attığı görüldü. Görüntüler kısa sürede siyasi kulislerin gündemine oturdu.

MÜSLİM SARI'DAN SERT MESAJ

CHP Sözcüsü olarak görevlendirilen Müslim Sarı, yaptığı açıklamada söz konusu sloganlara tepki gösterdi. Sarı, "Hain Kemal" sloganı atanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirterek, yaşananlara sessiz kalmayacaklarının mesajını verdi.

Sarı "Bugün grup toplantısı esnasında hem TBMM'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik. Ben bu arkadaşlarımın CHP'li arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer CHP'li arkadaşlarımızsa CHP'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN A TAKIMINI AÇIKLADI

Müslim Sarı, açıklamasında ayrıca mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine döndüğü belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yönetim kadrosunu da kamuoyuyla paylaştı.

İşte CHP'nin yeni MYK'sı:

Kemal Kılıçdaroğlu – Genel Başkan

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter

Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman

Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Hakan Uyanık – Ar-Ge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

