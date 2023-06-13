CHP'ye geri dönen Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Ben Tanju... Döneceğim dedim mi dönerim!

CHP'den 1 yıllığına ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, cezasının sona ermesiyle partisine geri döndü. Kararı sosyal medyadan paylaşan Özcan "Ben Tanju... Döneceğim dedim mi dönerim!" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu da seçimlerde "Ben Kemal geliyorum" sloganını kullanmıştı. Özcan'ın kararı paylaşırken kullandığı ifadeler Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

Geçtiğimiz yıl Yüksek Disiplin Kurulu tarafından geçici olarak bir yıl partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeniden CHP'ye döndü.

1 YILLIĞINA İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi'nin bir kadın üyesiyle yaşadığı diyalog sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a 1 yıl geçici çıkarma cezası vermişti.

"DÖNECEĞİM DEDİM Mİ DÖNERİM"

Özcan hakkındaki verilen kararın süresinin dolmasının ardından partisine geri döndü. Sosyal medya hesabından parti kararını paylaşan Özcan, "Ben Tanju... Döneceğim dedim mi dönerim!" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME Mİ YAPTI?

Kılıçdaroğlu da seçimlerde "Ben Kemal geliyorum" sloganını kullanmıştı. Özcan'ın kararı paylaşırken kullandığı ifadeler Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak yorumlandı.