CHP Ydk Sona Erdi… Dokuz Milletvekilinin İhracına Yönelik Karar 20 Ağustos'ta Görüşülecek

(ANKARA) - CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bugün yaptığı toplantıda, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen dokuz milletvekilinin dosyalarının 20 Ağustos Perşembe günü görüşülmesine karar verildi.

CHP YDK bugün saat 14.00'te Genel Merkez'de toplandı. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından, "kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak" YDK'ya sevk edilen dokuz milletvekilinin dosyalarının 20 Ağustos Perşembe günü görüşülmesine karar verildi.

Kaynak: ANKA